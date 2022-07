Pongauer Skigebiet: Unverständlicher Ausbau in Zeiten des Klimawandels

Zu "Pongauer Skigebiet startet mit 50-Millionen-Euro-Projekt": Die Skischaukel Dorfgastein-Großarl braucht also eine zweite Skiverbindung, die zusätzliche Pistenkilometer und zwei neue 10er-Seilbahnen auf das bisher unberührte Kieserl bringen sollen. 70 Pistenkilometer zwischen den beiden Tälern, 15 Lifte in der Skischaukel scheinen nicht genug.

Schließlich lebe jeder direkt oder indirekt vom Tourismus, merkt Herr Lindorfer, Bergbahnen-Vorstand, an. Unbestritten ist, dass Herr Lindorfer von immer neuen Bergbahnprojekten lebt. Fakt ist: der Tourismus lebt von der nachhaltigen Arbeit der bergbäuerlichen Bevölkerung.

Unverständlich bleibt, dass in dieser Zeit des Klimawandels, des Verlusts der Pflanzen- und Tierartenvielfalt im alpinen Gelände, Projekte zur weiteren Zerstörung des sensiblen Gleichgewichts genehmigt werden. Die Bagger und Dumper sind ja lange vor den Genehmigungen aufgefahren. Es handle sich um "Almverbesserungsmaßnahmen" haben wir erfahren und der Alpenverein meinte, auf diesem Berg handle es sich um verbrannte Erde, da mische man sich nicht mehr ein. Es ist ja gar nicht schwierig zu sagen, worum es eigentlich geht. Neue Standorte für lukrative "Almhütten" sollen geschaffen werden. Darum macht man jetzt einmal den Zugang von Großarl aus, die Dorfgasteiner braucht man dazu gar nicht. Die Abfahrten sind kurz und enden in schattigen Ziehwegen, sie sind Zubringer zu neuer Hüttengaudi.

Die genehmigten/vorgeschriebenen "ökologischen Ausgleichsmaßnahmen" sind

zumindest teilweise skurril: Für eine Rodung wird als Ausgleichsmaßnahme eine

weitere Rodung unter dem Titel "Lärchenweide" genehmigt. Da aber keine

Lärchen vorhanden sind, werden flugs einige Lurmtaxen zu Lärchen erklärt. Die

Schaffung eines "Biotops", im Stile der heute so modernen Badeteiche mit dem

Einbau von viel Vlies und herbeigeschafften Steinen (oberhalb des Arltörls auf

dem Weg zum Naturschutzgebiet Schuhflicker) kann die Wanderin aktuell

betrachten.

Frisches Geld scheint ohne Ende verfügbar, nachdem man coronabedingt tief

eingetaucht ist in die Fördertöpfe. Wir dachten, dass bei solchen Vorhaben die

örtliche Bevölkerung einbezogen wird - mit Information, Bereitschaft zur

Diskussion und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Ausschließlich den

Wirtschaftsbundmitgliedern wurden diese Einblicke gewährt - da hat man wohl

keinen Widerspruch erwartet. Ja, etliche Dorfbewohner/-innen hängen tatsächlich

wirtschaftlich von den Heimattransformern ab. Was wunder, dass die meisten

mucksmäuserlstad und andere Meinungen wenig bekannt sind. Eine "leichte

Euphorie" (was ist denn das?) können wir in Dorfgastein nicht erkennen.

Heidi Rest-Hinterseer und Franz Rest, Altbauersleute vom Bleiwanghof, 5632 Dorfgastein