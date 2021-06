Porsches Rolle im Dritten Reich verschwiegen

Zum Leserbrief "Problematische Straßennamen" vom 29. Mai: Werter Mag. DDr. Faust Wresounig, zum einen würde ich Ihnen zustimmen, dass es vollkommen unangebracht wäre, die entsprechenden Straßen komplett umzubenennen, andererseits gebe ich zu bedenken, dass Ferdinand Porsche nicht nur ein sehr guter oder auch (je nachdem wie man das gewichten will) genialer Konstrukteur war. In Ihrem Leserbrief erwähnen Sie fast nirgendwo die Rolle Ferdinand Porsches während des Nationalsozialismus (um das mal harmlos auszudrücken) und auch nicht die daraus resultierenden Konsequenzen nach 1945. Ich lege Ihnen einfach mal ans Herz, wenigstens die kurzen Zusammenfassungen im Wikipedia-Eintrag über Ferdinand Porsches Rolle im Dritten Reich zu studieren.

Das einfach in Ihren Ausführungen des Leserbriefs zu unterschlagen, finde ich wenig redlich. Mit Ihrer Sichtweise stehen Sie übrigens nicht allein da. Ich bin in einer anderen Automobilstadt geboren, in Stuttgart, und somit mit dieser Geschichte etwas vertraut. In den 2000er-Jahren wurden in Stuttgart zwei der berühmtesten Automobilmuseen eröffnet, das Mercedes-Benz-Museum und das Porsche-Museum. Während das Mercedes-Museum sich seiner Geschichte und Verantwortung in der Zeit von 1933 bis 1945 stellt und alles offenlegt, wird diese Zeit im Porsche-Museum vollkommen ausgeblendet. In der chronologischen Darstellung der Automobilentwicklung ging man nahtlos von 1932 zu 1946 über. Zugestehen muss ich, dass ich dies bei meinem dortigen Besuch in den Jahren 2011/12 so wahrnahm. Ob man das mittlerweile geändert hat, weiß ich nicht. Aber es gibt schon ein bezeichnendes Bild der Firma Porsche ab, hier in Schlagobersmentalität das zuzukleistern, worüber man nicht gern spricht.

Man muss ja nicht gleich komplette Straßennamen entfernen oder komplett umbenennen. Man kann auch Zusatzhinweise anbringen zu den positiven und auch negativen Seiten einer Persönlichkeit.

Im Übrigen gibt es mehrere Kommunen, die hier so vorgingen, dass sie aus Stadien-, Straßen- und Schulnamen den Vornamen entfernten und es dann lediglich ein Porschestadion, eine Porschestraße und eine Porscheschule gibt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Der Name Porsche bleibt ja auch weiterhin für geniale Autos bestehen.



Kurt Fuchs, 5020 Salzburg