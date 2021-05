Positiv an die Covid-19-Impfung herangehen

Möglicherweise liegen die häufigeren Impfreaktionen im Verhältnis zu anderen Impfungen an der erhöhten Aufmerksamkeit. Ich gehe seit Jahrzehnten gegen Grippe impfen. Und hatte immer wieder mehr oder weniger starke Reaktionen. Schmerzen an der Einstichstelle, im Oberarm, etc. Kurzfristig kein Sport, keine Sauna, keine körperliche Anstrengung wurde damals auch empfohlen. Trotzdem wäre es mir nie eingefallen diese Impfreaktion zu melden. Das war eine übliche Erfahrung und damit basta. Schwere Reaktionen will ich damit natürlich nicht vergleichen. In ein paar Jahren werden uns kurzzeitige, heftige Kopfschmerzen nicht mehr aufregen und zum Alltag nach einer COVID-19-Impfung gehören. Nützen wir also die Chance auf ein halbwegs normales Leben und hoffen wir, dass der Herbst kein neues Tief bringt.

Elisabeth Ohnewas, 3424 Zeiselmauer