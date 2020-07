Positive Entwicklungen trotz Pandemie

Diese Epidemie hat uns gezeigt, dass man doch nicht alles "im Griff hat". Trotzdem hat sich in dieser Zeit vieles zum Positiven verändert. Die Menschen begegnen einander mit mehr Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit. Im alltäglichen Leben empfindet man dieses positive Verhalten sehr wohltuend. Sogar die Natur scheint aufzuatmen. Der Wert der Familie wird wieder mehr erkannt und geschätzt, man kommt einander wieder näher. Erstaunlich auch, wie sich die Nachbarschaftshilfe positiv entwickelt hat.

Schon Viktor Frankl, der die schrecklichsten Leiden in Auschwitz erduldet und überlebt hat, schreibt: "Man kann dem Menschen zwar alles wegnehmen - nur eines nicht: Die letzte aller menschlichen Freiheiten, nämlich jene zu entscheiden, wie man auf das reagiert, was einem im Leben zustößt."

5020 Salzburg



Elisabeth Geusau, Gerti Pawelka, Gundi Schatz, Inge Kircher,