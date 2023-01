Frau Keller, mit Ihrem Brief "Krimi, Krimi, Krimi ..." (SN, 17. 1.) sprechen Sie mir aus der Seele. In so schlimmen Zeiten, wo die ZIB schon die schlechten Nachrichten massenweise präsentiert, möchte man doch nicht immer mit all den gruseligen Krimis im Kopf schlafen gehen. Es gibt Gott sei Dank noch etwas Anderes als Fernsehen für mich.

Ursula Korody, 5020 Salzburg