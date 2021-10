Wir wohnen in Hallwang, seit Monaten funktioniert auch in Hallwang die Zustellung durch die Post nur mehr sehr schlecht. War bis zum Frühjahr die Zustellung zwei bis drei Mal wöchentlich, so bekommen wir seit Monaten max. ein Mal Post wöchentlich. In den Postwurfsendungen bzw. Veranstaltungsinformationen angekündigte Termine oder Aktionen kommen oft zu spät.





Ernst Fuchshofer, 5300 Hallwang