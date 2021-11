Post muss staatlich verwaltet werden

Wieder einmal ist bei uns die Postzustellung, diesmal eine Woche lang, ausgefallen. Wir hören auch im Nachbar- und Bekanntenkreis immer wieder von dieser Misere und in Leserbriefen wird laufend Beschwerde darüber geführt. So kann und darf es nicht weitergehen!

Die nicht zu beneidenden Mitarbeiter am Beschwerdetelefon sprechen von krankheits- und urlaubsbedingten Personalengpässen und die Post-AG-Manager versuchen, die massiven Fehlleistungen und Probleme in ihren seltenen, teils beschwichtigenden, teils überheblichen Reaktionen hartnäckig herunterzuspielen. Dabei werden meist Statistiken bemüht, die ganz offenkundig nicht die Wirklichkeit abbilden.

Die Post AG hat einen gesetzlichen Versorgungsauftrag zu erfüllen, wozu ich eine Aussage des Post-AG-Generaldirektors im SN-Interview am 6. Juni 2018 bemerkenswert finde. Er verwies auf die sinkenden Stückzahlen bei der Briefpost und sprach die zu geringe Profitabilität an, welche nur unzureichend durch das steigende Paketgeschäft kompensiert werde. Es geht um Gewinn und damit auch um Dividenden der AG. Das wiederum verträgt sich in diesem Fall so gar nicht mit dem Versorgungsauftrag und auf der Strecke bleibt der Bürger bzw. Postkunde.

Man kann diese Aufgabe - ich spreche bewusst nicht von Geschäft - offensichtlich nicht primär privatwirtschaftlich besorgen, und ich bin nicht der Erste, der nach dieser nun schon jahrzehntelangen desaströsen Entwicklung eine Rückkehr in die staatliche Verwaltung für notwendig erachtet.

In unserer Gesellschaft wird jeder Fehler der öffentlichen Hand angeprangert, Verantwortlichkeit eingemahnt und es werden Konsequenzen gefordert. Schnell fällt das Wort "Skandal". Tatsächlich in diese Kategorie fällt das Versagen der gewinnorientierten Post AG, wenn man sich nicht mehr auf die Zustellung eines Briefs in einem bestimmten Zeitrahmen verlassen kann. Aber bei den übergeordneten Bundesdienststellen scheint man sich hinter offensichtlich unzureichenden gesetzlichen Regelungen zu verstecken.



Georg Weigl, 5630 Bad Hofgastein