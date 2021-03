Postbusfahrer ist ein Held

Der elfjährige Alexander kam am 26. Jänner vom Heimweg von der Notbetreuung ohne seinen neuen Laptop samt Zubehör nach Hause. Das Gerät setzte die Fahrt im Bus nach St. Gilgen ohne seinen unglücklichen Besitzer fort.

Jugendliche Panik und eine Verfolgungsjagd diverser Postbusse, stundenlanges Anpirschen und Durchsuchen sämtlicher Postbusse im Busterminal Mondsee, geschätzte 30 Fahrergespräche, Anrufe bei der Lost-&-found-Hotline und dazwischen stundenlanges Schneeschaufeln zu Hause bestimmten diesen tiefwinterlichen, stürmischen, verschneiten Dienstag!

Tags darauf um 15.45 Uhr der erlösende Anruf: Postbusfahrer Manfred Maier (siehe Bild) teilte der Familie mit, er habe sich nach Dienstende in sein Privatauto gesetzt, den gestrandeten Laptop in Seekirchen aufgelesen und sei in Kürze in Mondsee. Zehn Minuten später nahmen die sichtlich gezeichnete Mutter und ein überglücklicher Alexander das Fundstück wohlbehalten entgegen.

Das war nicht Lehrgeld genug. Knapp einen Monat später, am 25. Februar, passierte Zwillingsbruder Thomas dasselbe. Erneut bewies Manfred Maier seine detektivischen Kenntnisse: Er spürte den Laptop auf und lieferte diesen in seiner Freizeit persönlich bis zur Haustür.

Es gibt sie doch, die herzensguten, empathischen Menschen, die selbstlos mehr tun, als ihr Beruf verlangt, und denen strahlende Kinderaugen als Dankeschön genug sind! Das zitternde Sparschwein blieb ganz, das Homeschooling war gerettet und das Gute im Menschen wurde sichtbar!

Danke, Herr Manfred, Sie sind unser persönlicher Held!

Familie Scharrer mit Alexander und Thomas, St. Lorenz