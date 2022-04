Postenschacher im öffentlichen Bereich

Chauffeur in einer Bestellungskommission, Finanzamtsvorstand erlässt rechtswidrig Steuern, besser qualifizierte Juristin wird nicht Vizepräsidentin, Polizist wird Finanzamtsvorstand, Politiker unter Amtsmissbrauchsverdacht. Solche und ähnliche Schlagzeilen beherrschen in den letzten Wochen mit den "Chataffären Postenschacher" die österreichische Medienlandschaft. Es ist an der Zeit, unabhängige Profis mit der Personalauswahl zu beauftragen. Auch jene zwei Bestellungskommissionsmitglieder von Gewerkschaft (GÖD) und Personalvertretung, welche meistens im Nahebereich zur ÖVP stehen, tragen zu einer objektiven Beurteilung der Bestellungskommission nicht immer bei (siehe Finanzamtvorstandbestellung Braunau). Die diesbezügliche Entscheidung des BVwG Zahl W/274 2222164-1 ist jedenfalls lesenswert und zeigt die Schwächen des aktuellen Personalauswahlsystems auf.

Mag. Walter Döller, 5400 Hallein/Rif