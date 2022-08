Postzustellung als Zumutung

Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass die Zustellung von Briefpost oftmals höchst unzureichend funktioniert. Ich war schon gewohnt, dass nur jeden zweiten Tag ein Postbote auftaucht, und auch das nicht sicher. Jetzt hatte ich aber schon mehrere Tage, was ungewöhnlich ist, keine Post erhalten.

Freitag, den 29. 7., war es endlich wieder einmal so weit. Der auf diesen unhaltbaren Zustand angesprochene Postmitarbeiter erklärte mir, dass die Zustellung für jene Empfänger, die keine Werbung erhalten wollen, nur noch ein Mal pro Woche (!) erfolgt, andernfalls eben zwei Mal wöchentlich.

Ich gehe davon aus, dass dies hier in Anif kein Einzelfall ist. Gewiss hat die Postverwaltung wieder die schon jahrelang üblichen Ausreden (Urlaub, Krankheit, Corona und dergleichen) parat. Das ist natürlich inakzeptabel. Tatsächlich ist das wohl auf eine bewusste Personalpolitik zurückzuführen, um mit immer weniger, dafür immer mehr belasteten Mitarbeitern Kosten zu sparen.

Die Republik ist über die ÖBAG mehrheitlich an der Post beteiligt. Wie ist es möglich, dass zugunsten der Aktionäre, die natürlich fette Dividenden erwarten, eine zentrale Serviceleistung dieses Unternehmens derart an die Wand gefahren wird? Ich denke da an wichtige Termine, Glückwünsche, Trauerparten und anderes, das nicht rechtzeitig beim Empfänger eintrifft. Immerhin gibt es noch große Teile der Bevölkerung, die nicht oder nicht nur digital kommuniziert.

Vielleicht sollte sich auch Herr Generaldirektor Pölzl einmal persönlich um diese Missstände kümmern. Bei einem Jahresbezug von etwa 2,7 Millionen Euro wäre das wohl nicht zuviel verlangt.





Erhard Sandner, 5081 Anif