Postzustellung ist sehr mangelhaft

Zur Zustellung von Briefen, Zeitschriften usw. ist festzustellen, dass diese wie jedes Jahr im Sommer sehr mangelhaft erfolgt. Zum Beispiel: Am Mittwoch, 3. August, erfolgte bei uns in Rif eine Postzustellung - am Dienstag darauf, also sechs Tage später, ist endlich wieder Post zugestellt worden. Logischerweise viele Briefe.

Das ist untragbar. Jeder zahlt Porto, damit Poststücke so rasch als möglich zugestellt werden und nicht irgendwo mehrere Tage herumliegen.

Die Chefs der Post beziehen Riesengehälter und sind nicht in der Lage, für eine ordentliche Zustellung zu sorgen.

Die Zusteller selbst mit bescheidener Bezahlung trifft sicher keine Schuld. Die üblichen Ausreden gelten nicht, Menschen gehen immer im Sommer auf Urlaub. Die Regierung kümmert sich auch nicht um die Funktionalität der Post, das wäre wohl zu viel erwartet.



Karl Schumergruber, 5400 Hallein