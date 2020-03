Postzustellung vs. Regionaleinkauf in Coronazeiten

Als Pensionist muss man auf das Geld schauen und da ist es manchmal nicht so einfach regional einzukaufen. Zumal es hier in Parsch eh schwierig ist. Weit und breit kein Bäcker oder Fleischer, nur Supermärkte. Jetzt, in Zeiten des Covid19-Virus, gibt man weniger Geld aus. Kein Benzinverbrauch, kein Cafehaus- oder Konzertbesuch. Da geht sich der Einkauf regionaler Produkte leichter aus. Um so erfreuter war ich, als in den SN über eine Online-Plattform für regionale Anbieter las. Da ich gerade mal wieder Kaffee benötige, suchte ich nach einem Anbieter in der Nähe und fand ihn, fast um die Ecke, in Gnigl. Wegen Corona aber leider keine Möglichkeit zur persönlichen Abholung. Als 70-Jähriger soll ich ja auch schön zu Hause bleiben. So weit, so gut. Gestern um 14.29 Uhr, die Zeit, um die ich mit der Frau Gemahlin daheim Kaffee trinke, dann eine Mail von der Post, dass sie mich leider nicht zu Hause angetroffen hätten und ich mein Packerl, bittschön, von der nächsten Postfiliale abholen solle. Gelber Zettel im Briefkasten Fehlanzeige. Vermutlich hat der Zusteller meinen Briefkasten noch nicht mal gesehen, wenn er überhaupt in unserer Straße war. Fazit: Regionaler Einkauf in Corona-Zeiten schön und gut, jetzt müsste nur noch die Post mitspielen.







Detlev Drews, 5020 Salzburg