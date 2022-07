PR-Trick Urlaubsverzicht

Er werde nicht wie geplant Anfang August seinen Familienurlaub in Griechenland antreten, sondern seine volle Aufmerksamkeit auf den Kampf gegen die Teuerung lenken. Das ließ Bundeskanzler Nehammer medienwirksam verlauten. Ich frage mich, ob das tatsächlich etwas Substanzielles bringt oder ob es nicht sinnvoller wäre, sich mit seiner Familie, seinen Kindern ein paar dringend benötigte Entlastungstage zu gönnen. Denn auch Politiker sind Menschen, die gelegentlich Auszeit und Erholung brauchen. Niemand hat etwas von ausgebrannten, übermüdeten Politikern, die aufgrund des Stresses wochenlang ausfallen wie Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Oder überhaupt das Handtuch werfen wie Rudolf Anschober und sein Nachfolger.

Natürlich schielen die Berater des Kanzlers auf eventuelle Kritik und Anfeindungen in den sozialen Medien oder diversen Boulevardblättern, vielleicht gar mit einem Foto im Liegestuhl am Meer. Auch das sollte doch nicht diesen Feigheitspopulismus befeuern, der nur dazu führt, dass sich immer weniger qualifizierte Personen sich für politische Ämter interessieren, die mit wenig Freizeit, viel Stress, vielfacher Kritik auch unter der Gürtellinie und, verglichen mit adäquaten Managergehältern, gar nicht so üppigem Einkommen verbunden sind. In diese Kategorie fallen ja auch die "Nulllohnrunden", die sich Politiker glauben, verordnen zu müssen.

Ich denke, wir brauchen in der Politik kompetente, engagierte, zukunftsorientierte und sachlicher Kritik zugängliche Persönlichkeiten, die sich nicht ständig an oftmals fragwürdigen Umfragen orientieren und sich nicht scheuen, scheinbar unpopuläre aber notwendige Entscheidungen zu vertreten und umzusetzen.

Erhard Sandner, 5081 Anif