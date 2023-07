Prädatoren sind für die Biodiversität wichtig

Ich kann Herrn Hödlmoser nur gratulieren zu diesem Artikel ("Mit Populismus und ein paar Kugeln lässt sich der Wolf nicht vertreiben" vom 9. Juli 2023). Ja, der Mensch übersieht, dass wir nur eine Erde haben, auf der wir leben. Wenn der Mensch weiterhin Flora und Fauna so misshandelt, werden das die nächsten Generationen nicht verstehen. Fakt ist: Wildtiermonitoring wird von uns schon seit 2005 von der Regierung gefordert. Passiert ist nichts. Prädatoren sind für unsere Biodiversität sehr wichtig. Vielleicht sollten wir im SN-Saal einmal einen Abend darüber sprechen. Sprechen deshalb, weil es Fakten sind. Da gibt es kein Diskutieren. Und eines ist auch Fakt: Jeder Tierhalter hat in Österreich gesetzliche Rahmenbedingungen zu erfüllen. Vielleicht sollten sich die Bauernkämmerer einmal in gesetzliche Grundlagen einlesen.

Manfred G. Ehgartner, Arge Tier-DNA, 5020 Salzburg