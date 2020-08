Prämie für alle Covid 19 Helden

Dass einige Bedienstete des Magistrats Salzburg als Wertschätzung für ihre Tätigkeit während der Pandemie eine Prämie bekommen sollen ist sehr schön und auch gerechtfertigt.

Wie jedoch so oft, wird meiner Meinung nach gerne vergessen, dass auch andere Bedienstete im Magistrat genauso "brav hergstanden sind" wie es Bürgermeister Preuner so schön ausgedrückt hat.

Da fallen mir sofort die Damen und Herren der Reinigungskräfte im Magistrat ein, die für Desinfektion und Reinigung der Amtsgebäude und Schulen der Stadt Salzburg zuständig sind oder die Müllabfuhr die auch den Müll von in Quarantäne befindlichen oder infizierten Personen zu entsorgen hatten. Genauso wie die Bediensteten der Berufsfeuerwehr die es sich auch nicht aussuchen konnten ob sie Einsätze in betroffenen oder gefährdeten Bereichen durchführen. Und diese Aufzählungen ließen sich noch fortsetzen.

Daher denke ich, wenn es um Wertschätzung für Mitarbeiter eines Betriebes geht, sollte man niemanden bevorzugen oder ausschließen, vor allem nicht in diesen Zeiten. Denn eine Gleichbehandlung aller Bediensteten stärkt auf jeden Fall die Moral und den Zusammenhalt eines Betriebes.



Claudia Pürstinger, 5301 Eugendorf