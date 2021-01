Präsident Szekeres treten sie zurück!

Die Aussage des österreichischen Ärztekammerpräsidenten, dass er die Verzögerung der Impfung für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit Bedauern zur Kenntnis nimmt ist an Zynismus und Realitätsverweigerung nicht zu überbieten. Wohl wissend, dass sein Klientel, nämlich die Wiener Ärzteschaft frei nach dem Motto "Vienna first", bereits vor zwei Wochen flächendeckend durch geimpft wurde, sind ihm die Ärzte in den Bundesländern völlig gleichgültig. Wir stehen Tag für Tag an der Patientenfront und viele sehen bis zu 100 Patienten pro Tag! Sie als unser Standesvertreter wären verpflichtet, frühzeitig die Impfung für alle niedergelassenen Ärzte vehement einzufordern. Hier haben Sie kläglich versagt und somit sie sind als österreichischer Ärztekammerpräsident untragbar. Wenn sie ein bisschen Anstand haben, so ziehen sie die Konsequenz daraus und treten umgehend zurück.





Univ. Prof. Dr. Andreas Jungwirth, 5020 Salzburg