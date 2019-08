Prävention mit Kindern

Zu "Arzt lockte Kinder in sein Seehaus" und "Fünf Jahre und Anstalt für Sextäter" (SN vom 27. 7. 2019):

Die aktuellen Berichte über Missbrauchstäter zeigen einmal mehr die Notwendigkeit der Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen aber auch Erwachsenen. Eine altersgemäße Sexualerziehung ist davon einer der wichtigsten Bausteine. Denn nur wenn Kinder wissen, was Sex ist und wo dieser "hingehört", nämlich zu älteren Jugendlichen und Erwachsenen, können sie einen Übergriff zuordnen und sich Hilfe holen oder gar Nein sagen.

Im Fall des Mediziners sehen wir typische Täterstrategien: Vertrauensaufbau, Geschenke, Geheimnisse, Drohungen, Manipulation des Umfeldes und Missbrauchshandlungen, die als Hygienemaßnahmen oder Aufklärung tituliert wurden. Oftmals sind die Täter angesehene Menschen, die scheinbar viel für die Kinder und Jugendlichen tun. Nicht selten ehrenamtlich.

Männer, die im professionellen Kontext mit Kindern arbeiten, unter Generalverdacht zu stellen bringt jedoch genauso wenig wie Frauen als potenzielle Täterinnen auszublenden.

Vielmehr sind Erwachsene, die sich über Prävention und Täterstrategien informieren, und Institutionen, die Mitarbeitende fortbilden (lassen) und präventive Schutzkonzepte installieren, wichtig. Dies kann nicht nur Kindern helfen unbeschwert aufzuwachsen, sondern ist auch bei Verdachtsmomenten und im "Fall der Fälle" hilfreich.

Des Weiteren ist die Medienpädagogik noch stärker in den Fokus zu nehmen. Digitale Medien öffnen Missbrauchstätern ungeahnte Anbahnungsmöglichkeiten. Das so genannte "Grooming" findet auf vielen eigentlich harmlosen Plattformen statt. Deshalb brauchen Kinder Erwachsene, die sich für ihre Lebensrealität interessieren und selbst fit im Bereich der digitalen Medien sind - Eltern, Schulen und externe Expertinnen. Das allgemeine Schlechtmachen digitaler Medien ist kontraproduktiv. Kinder vertrauen sich im Falle einer "komischen" Situation oder eines Übergriffs aus Angst vor Verboten nicht an. Daher ist ein positiver Zugang sinnvoller: sich zeigen lassen, was dem Kind gefällt, gemeinsam (!) klare Regeln erarbeiten und ans Alter anpassen. Zusammengefasst: Über Medien und Sexualität gehört unaufgeregt gesprochen. Nicht nur mit den Kindern, sondern auch unter den Erwachsenen.

Gabriele Rothuber & Robert Steiner, 5020 Salzburg