Praxisferne neue Lehrpläne

Nun wurden "zeitgemäße" neue Lehrpläne ausgearbeitet, welche von den Lehrern als "praxisfern", nebulös formuliert und in den Klassen "schwer umsetzbar" bewertet wurden! Sowas kommt immer dann heraus, wenn an der Erstellung von Lehrplänen (oder "Schulreformen") vor allem Personen involviert sind, welche mit dem "Alltag" in der Schule kaum bis nichts zu tun haben - theoretisierende Pädagogen, Psychologen, Soziologen, Politiker/-innen, oft vom Unterricht karenzierte Gewerkschafter usw.! Dieses praxisferne Vorgehen zieht sich durch alle "Reformen" der letzten Jahrzehnte und man scheint "da oben" nichts dazu gelernt zu haben! Die Leidtragenden sind die Schüler/-innen und deren Lehrpersonen!





Manfred Waldner, 6166 Fulpmes