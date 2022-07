Pre-College Orchester weiter unterstützen

Ich besuchte kürzlich in der Basilika von Mondsee ein Konzert des Pre-College-Orchestra der Universität Mozarteum und las verwundert im Begleitheft, dass die Existenz dieses Klangkörpers in Frage gestellt ist. Für mich ist das völlig unverständlich, ist doch dieses Ensemble eine ideale, vor allem dringend gebrauchte Vorbereitung auf die professionelle Zukunft der Mitglieder. Vor allem für Bläser, aber auch für Streicher, ist die vorberufliche Praxis in einem Orchester unabdingbar und bereitet nicht nur die professionelle Ausbildung vor, sondern bildet die einzelnen Mitglieder auch in ihrer Persönlichkeit.

Das nämliche Konzert zeigte ein engagiertes Ensemble, das unter einer charismatischen Stabführung von Norbert Brandauer ein beeindruckendes Ergebnis präsentierte. Lese ich, wofür im Mozarteum Geld ausgegeben wir (z. B. Reisen nach Südafrika, Mexiko, Lateinamerika auf den Spuren von Bob Dylan), dann kann es wohl nicht an finanziellen Dingen liegen.

Ich kann nur an alle Entscheidungsträger appellieren, diesen beeindruckenden Botschafter österreichischer bzw. Salzburger Musikausbildung weiter zu unterstützen und auch dessen Erfolge unterstützend zur Kenntnis zu nehmen.



Dr. Andreas Forestier, D-83435 Bad Reichenhall