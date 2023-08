Preise steigen weiter laufend, laufend an

Aber Lohn- und Pensionserhöhung gibt es nur einmal im Jahr. Und was ist die Folge? Das bedeutet, dass nur einmal im Jahr die Inflation voll abgedeckt ist und die Kaufkraft erhalten bleibt. Im Laufe des Jahres sinkt dann aber die Kaufkraft laufend. Das spielt weniger Rolle, wenn die Inflation nur zwei Prozent beträgt. Wenn die Inflation aber fast zehn Prozent beträgt, dann ist das ein bedeutender Verlust an Kaufkraft und Wohlstand.

Also: die hohe Inflation macht uns alle ärmer. Und in Österreich ist die Inflation höher als sonst in der EU. Was soll man da von unserer Regierung halten?



Dr. Peter F. Lang, 1200 Wien