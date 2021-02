Preiserhöhung bei Obuskarte

Überraschung beim Erwerb von Buskarten im Vorverkauf: Der Preis von Einzelkarten für Senioren wurde von 1,50 Euro auf 1,60 Euro erhöht. Stillschweigend, ohne offizielle Ankündigung in öffentlichen Medien. Eh nur 10 Cent, aber doch! Mit den Pensionisten kann man's ja machen. Interessanterweise war auch der Betreiber der Trafik meines Vertrauens, seiner Auskunft nach, vorab nicht informiert worden.

So geschieht's halt auf Stadt-Salzburgerisch, wo ohnedies - anders als beispielsweise in Wien - nach wie vor schon zusätzlich die ÖBB-Card gekauft werden muss, um die Karten überhaupt benützen zu dürfen. Kommendes Jahr dann wahrscheinlich wieder? Kein Wunder, dass sich die Benutzerfrequenz in Grenzen hält.

Übrigens: Es hat sich auch keiner der Seniorenvertretungen darüber mokiert. Sind ja Peanuts ...

Horst Reischenböck, 5061 Elsbethen