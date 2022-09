Preisobergrenze statt Strompreisbremse!

Ökonomen betonen immer, die Wichtigkeit einer funktionierenden Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage regeln den Preis und der Staat soll sich da so wenig wie möglich einmischen. Aber ein Markt, bei dem 4,4 Milliarden Euro Gewinne nur aufgrund eines völlig aus dem Ruder gekommenen Preisfindungssystems ("Merit-Order") entstehen, der schreit geradezu nach staatlicher Einmischung. Denn was hilft eine komplizierte und an der Lebensrealität vorbeigehende Strompreisbremse am Ende wirklich? Nur eine gesetzliche Preisobergrenze für Strom kann die ökonomisch letale Preisspirale stoppen!





Alexander Mayr, 1060 Wien