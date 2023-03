Preissteigerung bei kleinen Preisen

Da ich ein Kaffeeliebhaber bin, verfolge ich die Preise für Kaffeebohnen (Espresso) in einem Supermarkt. 2022 kostete eine Packung 4,49 Euro (dauerhafter Festpreis). Die Bezeichnung Festpreis verschwand, der Preis war am 4. Februar noch gleich, stieg aber am 17. Februar auf 5,49 Euro, das ergibt ein Plus von 22,27 Prozent.

Am 29. März stieg der Preis weiter auf 5,79 Euro. Das heißt der Preis stieg vom 4. Februar bis zum 29. März um satte 28,95 Prozent. Gerade bei niedrigen Preisen und Alltagspreisen kann man überproportionale Preissteigerungen feststellen.





Ingo Arbeiter, 5164 Seeham