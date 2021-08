Prekäre Sicherheitslage

Die USA evakuieren die letzten Soldaten vom Flughafen Kabul. Das heißt, die Truppen für die Sicherung im Bereich des Flugplatzes werden ständig weniger und dieser nicht zu verhindernde Vorgang führt zu einer prekären Sicherheitslage.

Daher halten die US-Streitkräfte einen weiteren Anschlag auf den Flughafen in Kabul für wahrscheinlich. In den Medien wurde bisher nicht erwähnt, dass eine hohe Gefahr - eines Abschusses einer Transportmaschine beim Start - mit einer tragbaren Flugabwehrrakete besteht, sollte der IS Khorasan SA-14 oder SA-16 besitzen.

Militärflugzeuge haben Raketenwarnsysteme eingebaut, die automatisch Abwehrmaßnahmen auslösen. Moderne IR-Suchköpfe lassen sich aber nur schwer täuschen und ein Transportflugzeug ist ein großes Ziel, das kaum zu verfehlen ist. Die wirksame Schussweite der letzten Generation MANPADS (Man Portable Air Defence System) beträgt 6 km bei einer Höhenabdeckung von 4 km. Die USA sind in der letzten Phase der Evakuierung auf die Sicherungsmaßnahmen der Taliban angewiesen.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels