Pressefreiheit in Europa

Alljährlich veröffentlicht die international tätige Nichtregierungsorganisation "Reporter ohne Grenzen" ihr Ranking zur Pressefreiheit. Österreich schneidet dabei mit Platz 17 im vergangenen Jahr nicht berauschend ab und mit einem Score von 16,34 Punkten so schlecht wie nie zuvor. Problematisch beurteilt wird u. a. einerseits die schwer nachvollziehbare Aufteilung der Medienförderung, andererseits eine "Subventionierung" mancher Medien durch großzügige Inseratenvergabe von Seiten der Regierung. Immerhin sind vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie viele Medien wirtschaftlich stark unter Druck. Nur zum Vergleich: 2018 lag Österreich in der Weltrangliste noch auf Platz elf, 2012 auf Platz fünf.

Soweit so schlecht. Wirklich bedenklich ist das Ranking (92!) für das EU-Mitglied Ungarn, dessen Demokratieabbau hinsichtlich Gewaltenteilung, Druck auf Justiz, Medien und Kultur schon ein Maß erreicht hat, das für mich die Frage aufwirft, was das Land in der Europäischen Union, die sich ja auch als eine Wertegemeinschaft versteht, noch verloren hat.

Desgleichen Slowenien (Platz 36), dessen Ministerpräsident Janez Janša, enger Vertrauter von Viktor Orbán, Wanderfreund unseres Kanzlers und glühender Trump-Bewunderer, sich als einziger EU-Regierungschef noch immer nicht dazu durchringen konnte, dem neuen US-Präsidenten zu seinem Wahlsieg zu gratulieren. Zu beiden Herrschaften pflegt BK Kurz, wie schon Peter Plaikner ("Mediathek", SN vom 24. 4.) betont, ausgesucht gute Beziehungen, die besten aller Staatschefs aus dem "Westen". Ich kann nur hoffen, dass er darin in keinerlei Hinsicht eine Vorbildfunktion erblickt, alles andere wäre zutiefst irritierend.

