Ein Danke an Herrn Prof. Michael Reinartz für seinen treffenden Brief vom Montag den 16. Mai 2022. Ich kann dem nur ganz zustimmen. Um die Pressefreiheit in Österreich zu unterstützen habe ich die guten unabhängigen "Salzburger Nachrichten" abonniert .







Roman Seitz, 8700 Leoben