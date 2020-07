Pressekonferenzen und ihre Wirklichkeit

In Anbetracht der Tatsache unseres sehr wahrscheinlichen wirtschaftlichen K.O., sollten unsere Winterurlauber kommende Saison ausbleiben, haben wir unseren heurigen Kroatien Urlaub trotz der Corona Umstände guten Gewissens angetreten, um auch die dortige Tourismuswirtschaft anzukurbeln. Wir flogen von Linz mit einer Maschine der Croatian Airline in Richtung der Insel Brac. Noch im Flugzeug mussten wir ein Formular ausfüllen: Sitznummer, Sitzreihe, Hauptwohnsitz, Mitreisende, Hotel, Notfallkontakt etc. Das Formular wurde von der Airline an die örtlichen Behörden übergeben, was wir im Sinne des contact tracings als sehr sinnvoll betrachteten. Selbes Procedere beim Rückflug, jedoch teilte uns die Airline mit, wir mögen das Formular selbst bei der Passkontrolle abgeben, da die österreichischen Behörden nicht kooperieren. Die Vorlage des Formulares kostete der österreichischen Passkontroll-Beamtin am Linzer Flughafen einen überheblichen Lacher, mit dem Nachsatz, was sie einmal damit anfangen solle, liegt das Formular nun bei uns zu Hause und verstaubt. Blanker Hohn, dass es nun heißt, es muss zusätzliches Personal eingestellt werden, um mit dem contact tracing nachzukommen. Für die Wintersaison schwant uns bei derartigem Vorgehen Übles.

Andrea und Michael Dum, 5621 St. Veit im Pongau