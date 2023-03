Preuners Stadion-Versprechen

Am 31. 3. 2022 luden die SN zum Stadion-Gespräch. Anwesend waren Bürgermeister Preuner und Austria-Obmann Salzmann. Preuner winkt das (finanzierte) Stadion mitsamt Wohnungen am Messegelände ab, gleichzeitig erwähnt er regelmäßig, dass in Grödig ein bundesligataugliches Stadion stehe und mithilfe der Stadt eine Lösung gefunden werde, die einen Aufstieg für die Austria - bezogen auf Infrastruktur - möglich mache. Ein knappes Jahr später will Preuner von seinen eigenen Aussagen nichts mehr wissen.

Zu Heimspielen der Salzburger Austria pilgern - schon jetzt in der 3. Liga - im Schnitt 1000 Besucher/-innen, nach dem Rückbau in Maxglan wären gut 500 Zuseher/-innen möglich. Die maximale Kapazität läge dann bei 50% unter dem Besucherschnitt. Wohin soll das führen?

Stefan Leimüller, 5201 Seekirchen