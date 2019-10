Private Feuerwerke in Aigen

Der Bürgermeister von Wals-Siezenheim ist leider mit seinem Projekt gescheitert, das Abschießen von Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht zu verbieten. Leider! Am Samstag, 19.10., um ca. 20.50 Uhr, war in Aigen beim Gasthof Schloss Aigen ein rund fünfminütiges Feuerwerk zu hören. Braucht es da keine behördliche Bewilligung? Oder dürfen manche "Privilegierte" das ohne behördliche Bewilligung so einfach durchführen? Wenn ja, dann gute Silvesternacht 2019! Ein Anruf beim Ordnungsamt der Stadt war nicht möglich.







Reinhard Hosp, 5026 Salzburg