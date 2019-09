Private Pensionsvorsorge

Herr Zakostelsky, seines Zeichens Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen, berichtet in einem Artikel in den SN vom 14. 8. von der bewundernswerten Rendite bei der Vorsorgeveranlagung in Höhe von 6,72 Prozent im heurigen 1. Halbjahr und den jährlichen Zugewinnen von 5,22 Prozent seit den 90er Jahren.

Meine zwei Töchter zahlen seit 2003 in das damals als "3. Standbein" so hochgelobte System ein und erhielten kürzlich die jährliche Mitteilung zu ihrer Pensionsvorsorge. Diese komplizierte und verwirrende Bewertung prognostiziert bei 40-jähriger Laufzeit (!) und jetziger Zinspolitik einen Verrentungswert deutlich unter den Einzahlungen, eine tolle Rendite!

Die Abzocke der von der Finanzwelt verunsicherten Jugend ist mit höflichen Worten nicht zu beschreiben. Herr Zakostelsky wäre gut beraten, bei seinem prozentuellen Zahlenwerk die richtigen Vorzeichen zu verwenden. Zu schlechter letzt ein pikantes Detail: Die Vorsorgekassen schlagen der im Ruhestand zu erwartenden Lebenszeit "versicherungstechnisch" noch fünf Jahre hinzu, was die monatliche Pensionszahlung entsprechend verringert und den statistisch korrekt Sterbenden einen weiteren Verlust von mehr als 20 Prozent beschert. Herr Zakostelsky sieht ein Potenzial zum Ausbau des Vorsorgegeschäftes von derzeit schnöden 23,5 auf mögliche 50 Milliarden, da soll der Staat aber steuererleichternd beitragen.

Ernst Flatscher, 5110 Oberndorf