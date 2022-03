Privatschule Goldenstein

Zum Leserbrief "Verzerrtes Bild von Privatschulen" in den SN vom 10. März 2022:

Sehr geehrter Hr. Pfisterer, vielen Dank für Ihre Nachricht.

Ich kann Ihren Standpunkt prinzipiell nachvollziehen, im Besonderen, da Sie als Lehrer an dieser Schule tätig sind.

Ich stimme Ihnen zu, dass in das österreichische Bildungssystem mehr Geld investiert werden soll, sowohl für die zur Verfügung gestellten Lehrstunden als auch für den Ausbau von zusätzlichen Angeboten (Unterstützung durch Schulpsychologen, Freigegenstände etc.). In diesem Zusammenhang habe ich mich bereits in diverse Diskussionen, aber auch in Form von Initiativen im Landtag eingesetzt.

Was Sie als "klassenkämpferische Partei-Ideologie" bezeichnen, ist der Grundsatz, nach dem ich meine politische Arbeit auslege - und auch in Zukunft auslegen werde: Jedes Kind in Österreich hat die gleichen Chancen verdient, eine gute Bildung zu erhalten. Egal woher das Kind kommt und was sich die Eltern leisten können oder eben nicht. Auch dafür haben ich und meine Kollegen im Landtag unzählige Wortmeldungen, Diskussionen und Initiativen eingebracht. Dieser Prämisse folgend, sehe ich es als meinen politischen Auftrag, die öffentlichen Schulen entsprechend zu fördern, damit wir eine hervorragende Schulbildung für alle, ohne Zugangsbeschränkung, anbieten können.

Ich schätze die Arbeit der privaten Schulen in Salzburg und darf hier auch darauf hinweisen, dass Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht ohnedies mit hohen Summen von der öffentlichen Hand unterstützt werden (Lehrpersonen, div. Förderungen & Unterstützungen).

Ich spreche auch keinem ab, sich für eine Privatschule zu entscheiden, allerdings sehe ich es als Pflicht der Politik, dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Schulen entsprechende Qualität aufweisen und Chancengleichheit für alle sicherstellen.

Weiters darf ich klarstellen, dass die Gemeinden für die Schulerhaltung der öffentlichen Schulen zuständig sind. Angesichts der aktuellen durchaus angespannten Lage von diversen Haushaltsbudgets (aufgrund der Covidpandemie kam es zu hohen Ausfällen der Bundesertragsanteile) muss jede Investition gut überlegt und vorausschauend geplant sein. Das haben meine Kollegen in Oberalm gezeigt. Die Projektbetreiber konnten keine aktuellen Kostenschätzungen vorlegen, gleichzeitig war auch eine Kostendeckelung nicht möglich - angesichts der extremen Preisanstiege in der Baubranche ist das ein hohes Risiko, das mit Steuergeldern bezahlt werden würde. Weiters bedarf es einer dringenden Sanierung oder eines Neubaus der öffentlichen Mittelschule in diesem Sprengel - der Mittelschule Niederalm.

Zusammengefasst darf ich neuerlich meinen Standpunkt bekräftigen, dass in eine moderne, öffentlichen Schule zu investieren, die allen Schülern zur Verfügung steht, ohne dabei für zusätzliche Schulkosten aufkommen zu müssen, einem etwaigen Investment in eine Privatschule aus gemeindepolitischen, aber auch aus gesellschaftspolitischen Überlegungen zu bevorzugen ist.



Stefanie Mösl, Abg. Salzburger Landtag, SPÖ,