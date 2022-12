Privileg zum Geldscheffeln

Zugegeben, für einen Laien ist das Prinzip "Merit-Order" kaum durchschaubar. Wie wir Verbraucher in diesen ungewöhnlichen Energiezeiten leider erkennen müssen, sind offenbar die Regeln der freien Marktwirtschaft total außer Kraft gesetzt. Und wo bleibt der soziale Aspekt, dem gemeinnützige Unternehmen neben betriebswirtschaftlichen Grundsätzen verpflichtet sein sollten?

Gewinnmaximierung scheint in den Vorstandsetagen der Stromerzeuger und Lieferanten an erster Stelle zu stehen. Da dürfte "Merit-Order" ein willkommener Schutzschild sein, hinter dem man sich gut verstecken kann (wie man hört, gibt es Ausnahmen, z. B. Vorarlberg.) Ein Alibi auch für den wichtigsten Stromanbieter im Bundesland Salzburg, der nach eigenen Angaben 85,71% der Energie aus Wasserkraft bezieht? Ist die plötzlich von Jänner 2022 um 274% teurer geworden, um den Strompreis ab 1. Jänner 2023 zu rechtfertigen? Wir wissen, dass Maßnahmen zur Erhaltung und Zukunftssicherung der Stromversorgung im Land notwendig sind und damit erhöhte Rückstellungen. Die aber dürften einen um fast das Dreifache höheren Strompreis kaum begründen.

Es wird kein Hehl daraus gemacht, dass horrende Gewinne bei den Stromanbietern anfallen, die später zum Teil vom Staat wieder abgeschöpft werden. Ist es nicht paradox, dass auf der einen Seite überdimensionale Unternehmensgewinne mit der "Spielregel Merit-Order" zugelassen werden, auf der anderen Seite aber Abschöpfungen stattfinden, die der Staat dann nach seinem Ermessen verwendet oder mit der Gießkanne, egal ob arm oder reich, wieder an die Bevölkerung zurückgibt? Wie viel von diesem Geld bleibt da außerdem wohl in den Maschen des Verwaltungsapparats hängen?

Besser wäre eine ehrliche, kostenorientierte Unternehmenspolitik der Stromanbieter! Ich gebe Herrn Hans Mayrhofer recht, wenn er in seinem Brief an die SN am 16. 12. 2022 fordert: "Weg mit Merit-Order."



Horst Kniepmeier, 5152 Michaelbeuern