Probebohrungen für den S-Link in der Altstadt

Seit 1997 ist ein Teil der Salzburger Altstadt Weltkulturerbe der Unesco. Das ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Auftrag, sorgsam mit diesem architektonischen Schatz und Juwel umzugehen, um sie zu erhalten. Im Zuge der S-Link-Pläne werden jetzt Probebohrungen in der Juden- und Goldgasse unternommen, um herauszufinden, ob der Grund dem Bau der unterirdischen Trasse für die geplante U-Bahn überhaupt standhält, denn der labile Seeton ist ja nicht nur im Andräviertel.

Ich hoffe, dass diese Untersuchungen dann auch der Wahrheit entsprechen und nicht den wildgewordenen Ambitionen mancher Politiker in Stadt und Land Salzburg für dieses überflüssige Bauvorhaben nach dem Wort reden. Was ist denn, wenn der Dom oder andere wertvolle schützenswerte alte Bauten unter den Tiefbaumaßnahmen leiden oder gar beschädigt werden? Ich bin schon neugierig, was dann die Kulturerbe-Kommission dazu sagt. Ein Entzug wäre ein großer Schaden für die Stadt.





Josef Blank, 5061 Elsbethen