"Probelauf" mit Seilbahn

In der Stadt Salzburg und Graz ist der Verkehr kaum mehr zu bewältigen und in beiden Städten wird diskutiert. Die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn in Richtung Stadtzentrum wird einen ungeheuren Aufwand erfordern und zahlreiche Geschäfte in den Ruin treiben. Gleiches gilt für Graz, wo nach gelungenen Verlängerungen eine neue Straßenbahn durch die Neutorgasse geführt werden soll - wohl mit gleichen negativen Begleiterscheinungen.

Für beide Städte wäre die probeweise Einführung einer Kabinenseilbahn eine kostengünstige Lösung. Was sich in Manhattan, Lissabon und anderen Städten seit Jahrzehnten bewährt, könnte sich auch bei "Musteranlagen" in Graz und Salzburg bewähren. Fundamente sind schneller betoniert als eine Schienen- oder gar Unterflurtrasse errichtet und außerdem kostengünstiger.

Seilbahn Leitner (Telfs und Sterzing) zeigt es gerade auf der Galsterbergalm in Pruggern vor. Fundamente sind betoniert, alle Teile, Stützen, Seile, Kabinen und andere mehr vorgefertigt. Sorgfältig vorgeplant, wurde im April mit dem Abbau der alten Anlage begonnen. Am 5. Dezember 2022 wird die 2,3 km lange 10er Kabinenbahn Galsterberg in Pruggern eröffnet. Sollte sich der Seilbahnbetrieb nicht bewähren, wird man noch nach einer anderen Lösung suchen müssen. Bis dahin aber von der rascheren Entscheidung profitieren.





KR Ing. Winfried Halasz, 8962 Gröbming