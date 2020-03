Problem bei Überweisung

Ich habe bei der Salzburger Sparkasse Aiglhof beim Automaten einen Zahlschein meines Installateurs am 31.1.2020 einbezahlt. Ich habe die Karte zurückbekommen und eine Bestätigung auf der Rückseite des Zahlscheins. Eine Woche später fragte der Installateur telefonisch vorsichtig nach, weshalb er nach einer Woche noch kein Geld erhielt. Ich übermittelte ihm Datum und Uhrzeit und Nummer der Einzahlung, versprach mich der Sache anzunehmen und nachzufragen. Die Auskunft der Bank war, dass sie einen neuen Automaten hätten, bei dem man zwei Mal bestätigen sollte. Erst der Kontoauszug bestätigte, dass das Geld nicht vom Konto abgebucht wurde, obwohl ich Karte und Bestätigung hatte. Was ist da los? Was geht da vor sich?







Hildegard Buttinger, 5020 Salzburg