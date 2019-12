Problem: Die Anfahrt zu den Öffis

Ich wohnte jahrelang in der Stadt Salzburg und machte meine Erledigungen immer mit dem Rad, zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich ärgerte mich immer über den täglichen Stau in der Stadt. Nun wohne ich seit einigen Monaten auf dem Land und versuche, diesem täglichen Wahnsinn zu entgehen, indem ich öffentliche Verkehrsmittel benutzen möchte.

Da ich etwas abgelegen wohne, bin ich darauf angewiesen, eine kurze Strecke mit dem Auto zu fahren. Der Bahnhof Elsbethen wäre meine kürzeste Strecke, um zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu gelangen. Nun gibt es dort einen wunderbaren Verkehrsübungsplatz für Kinder, aber kaum Parkplätze für Autos, um mit der Bahn weiterzufahren.

Nächste Station: Bahnhof Aigen. Dasselbe Problem: keine offiziellen Park&Ride-Parkplätze. Auch von Salzburg-Süd kommend - Park&Ride mit sechs Euro pro Tag ist für Pendler zu teuer. Dasselbe wenn man von Norden in die Stadt pendelt: Stau, Stau, Stau. Auch hier keine Möglichkeit, weiter außerhalb das Auto zu parken. Ist man dann noch etwas länger am Abend in der Stadt, sind auch einige Linien der Obusse mit den Fahrzeiten stark eingeschränkt, sodass man erst recht wieder mit dem Auto fahren muss.

So wird es den Pendlern immer wieder verleidet, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, und der tagtägliche Stauwahnsinn geht weiter.





Brigitte Schmerl, 5061 Elsbethen