Problem ist der Fleischkonsum

Danke für den Artikel bezüglich Abhängigkeit unserer Landwirtschaft vom Ausland (Hans Gmeiner, "Vieles fehlt im eigenen Land"), womit das Eigenlob des Agrarministers ein wenig zurechtgerückt wurde. Hinzuzufügen ist, dass unsere vielen exzessiven Fleischesser das eigentliche Problem darstellen. In einem Land, in dem im Durchschnitt pro Person 60 Kilo Fleisch im Jahr gegessen werden, und wo etwa die Hälfte der Feldfrüchte in Futtertrögen landen, kann die Lebensmitteleigenversorgung nicht funktionieren. Damit nicht genug, müssen zusätzlich große Mengen Soja als Futter importiert werden, was noch dazu Monokulturen und Naturzerstörung in anderen Teilen der Welt nach sich zieht. Alles, damit der gesundheits- und umweltschädliche Fleischkonsum weiterhin die Klimakrise befeuern kann! Mahlzeit!

Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf