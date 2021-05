Problematische Straßennamen

Im Lokalteil der Ausgabe der SN vom 10. Mai 2021 wird im Beitrag "Die Straßennamen regen weiter auf" die Ferdinand-Porsche-Straße beim Bahnhof als "heißes Eisen" bezeichnet. Dem muss entschieden widersprochen werden.

Mit Blickrichtung auf das ganze Bundesland würde eine Umbenennung dieser Straße aber erhebliche Divergenzen auslösen. Schließlich gibt es in Zell am See eine Prof.-Ferdinand-Porsche-Straße sowie eine Porsche-Allee und niemand würde dort im Traum daran denken, an diesem Zustand etwas zu ändern. Was für die Stadt Zell am See recht ist, muss auch für die Landeshauptstadt billig sein.

Außerdem ist zu bedenken, wieviel die Autoindustrie dem genialen Konstrukteur verdankt. Die für den Volkswagen typische Käferform gab es zwar schon vorher (Steyr 50). Das Antriebssystem löste hingegen mit den von Porsche erfundenen Neuerungen (direkter Antrieb der Hinterräder durch einen Vier-Zylinder-Boxer-Motor mit Luftkühlung) eine Revolution bei den Pkw und den im VW-Werk hergestellten - mit demselben Antriebssystem ausgestatten - Nutzfahrzeugen (Kübelwagen und Schwimmer) aus.

Die von Prof. Porsche schon während seiner Tätigkeit bei der Fa. Daimler bekundete Idee, einen für die breite Masse leistbaren Kraftwagen zu schaffen, konnte natürlich ohne staatliche Hilfe nicht realisiert werden, weil die bestehenden Autofabriken (Mercedes, Opel, BMW, Steyr etc.) den Einstig in eine solche Produktion als zu riskant abgelehnt hätten. Da es für Posche klar war, dass seine Idee auch mit den wohlfahrtsstaatlichen Vorstellungen der NSDAP (Urlaubsaktion "Kraft durch Freude", (KdF)) gut kompatibel war, war es nur logisch, dass er mit dem (damals bereits als Alleinherrscher regierenden) Reichskanzler Kontakt aufnahm, welcher sodann im Wege über den Wirtschaftsminister den Bau einer neuen Autofabrik in die Wege leitete. Zu diesem Zweck wurden mehrere Gemeinden, in deren Mittelpunkt Wolfsburg lag, zu einer Großgemeinde fusioniert, welche den Namen "Stadt des KdF-Wagens" erhielt.

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs dekretierte die britische Besatzungsmacht dafür den Namen "Wolfsburg" und sorgte für die unverzügliche Fortsetzung der Produktion, wobei ebenso wie vor Kriegsende vornehmlich militärisch nutzbare Fahrzeuge (Kübelwagen und Schwimmer) hergestellt wurden, während das Kapital überwiegend von den VW-Sparern ("1000-Reichsmark-Aktion") aufgebracht worden war, was zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten führte.



Mag. DDr. Faust Wresounig, Richter i. R., 8742 Obdach