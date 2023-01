Probleme beim Laden von E-Autos

Ein Kompliment an Herrn Hödlmoser für seinen informativen und ausführlichen Artikel zur Problematik der E-Mobilität, besonders zu Strompreis und Abrechnungssystemen.

Die fast nur in Österreich übliche Verrechnung nach Ladezeit und nicht nach kWh drängt den Vergleich auf: Was wäre, würde man Bier im Lokal nach Trinkzeit und nicht nach Menge bezahlen müssen? Dabei wird mit deutschen Ladekarten auch an den österreichischen Ladestellen sehr wohl nach kWh abgerechnet.

Zu den zahlreichen beschriebenen Hindernissen kann man noch einige weitere ergänzen. Mit einem E-Auto auch ins Ausland zu fahren macht die Sache erst richtig kompliziert, da alle österreichischen Ladekarten nur im Inland verwendbar sind. Deutsche Stromanbieter ermöglichen das Laden europaweit sogar oft zu einem einheitlichen Tarif. Das nennt man Service! Doch generell fehlt es derzeit noch überall an ausreichend Ladestellen.

Besonders in Tourismusregionen (z. B. Salzkammergut, Seengebiet) sind Ladestellen noch sehr dünn gesät, wenn man bedenkt, dass jedes Fahrzeug mehrere Stunden an der Ladesäule hängt und weit und breit keine Alternativen zu finden sind. Oder man findet doch noch eine freie Ladestelle, die dann einfach zugeparkt und gar nicht benützt wird. Besonders (rücksichtslose) E-Fahrer finden hier gerne günstige Parkmöglichkeiten, ohne die Ladesäule zu aktivieren. Weiters fehlt es immer noch an einer sichtbaren Kennzeichnung. Ladestellen sind oft sehr schwer zu finden, manchmal sogar versteckt, oder in teuren Parkgaragen und auf gebührenpflichtigen Parkplätzen.

Ich fahre seit vier Jahren mit all diesen Problemen ein E-Mobil - allerdings mit Plug-in-Hybrid als Übergangslösung -, mit dem ich mehr als 70 Prozent elektrisch unterwegs bin, aber jederzeit auf Benzin alternativ zugreifen kann. Leider verleitet der derzeitige Lade-Strompreis wieder mehr zum Betrieb mit Benzin.

Doch mit dem nötigen Engagement der Politik und der Stromanbieter kann und wird die E-Mobilität mit ihren vielen Vorteilen einen wesentlichen Teil des zukünftigen Individualverkehrs bestreiten und die Interessenten begeistern.



Friedrich Fürthauer, 5310 Mondsee