Probleme mit dem Seniorenticket

Ich bin kein regelmäßiger Öffi-Fahrer. Als ich am 12. Mai mit dem Bus nach Hause fuhr, kaufte ich mir eine Stundenkarte Senior am Automaten, Haltestelle Rathaus, und habe diese auch ordnungsgemäß entwertet. Bei einer Fahrscheinkontrolle habe ich diese mit dem Pensionistenausweis vorgezeigt. Der Kontrollor machte mich darauf aufmerksam, dass dieses Ticket nur mit einer gültigen ÖBB-Vorteilskarte gültig sei. Es gibt weder am Automaten noch auf dem Ticket einen Hinweis dafür. Dafür sollte ich nun 98 Euro Strafe zahlen.





Dazu die Stellungnahme der Salzburg AG: Es tut uns sehr leid, dass es zu diesen Unannehmlichkeiten beziehungsweise zu diesem negativen Erlebnis gekommen ist. Zugleich bedanken wir uns bei Frau Koller für den Hinweis.

In der Stadt Salzburg kommen im Allgemeinen die Tarifbestimmungen des Salzburger Verkehrsverbunds zur Geltung, die für alle Bus- und Bahnlinien im Salzburger Verkehrsverbund gleichermaßen gelten und für alle Verbundpartner bindend sind. Entsprechende Hinweise auf die Tarife beziehungsweise Voraussetzungen für Ermäßigungen sind auf allen Fahrscheinautomaten angebracht. Im konkreten Fall - Haltestelle Rathaus - haben unsere Nachforschungen ergeben, dass die entsprechenden Informationen am Fahrscheinautomaten leider mutwillig entfernt wurden.

Selbstverständlich werden sie umgehend wieder angebracht. Da die entsprechenden Informationen für Frau Koller nicht verfügbar waren, haben wir bereits Kulanz walten lassen und von einer "Strafe" abgesehen. Zugleich nehmen wir diesen Vorfall zum Anlass, sämtliche Fahrscheinautomaten dahingehend zu überprüfen, ob die entsprechenden Informationen wie vorgesehen nach wie vor angebracht sind.

Christine Koller, 5020 Salzburg