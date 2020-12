Probleme mit der Briefzustellung durch die Post

Seit Wochen gibt es mit der Post zumindest im Bereich Salzburg Land gravierende Probleme mit Versand und Zustellung von Briefen. Briefe aus Österreich oder nach Wien und Niederösterreich kommen nicht an. Zuletzt wartete ich auf einen Brief aus Wien schon zehn Tage. Leider ist die Post weder telefonisch noch über E-Mail erreichbar. Am Telefon sind es Wartezeiten von 30 Minuten, ohne jedoch verbunden zu werden. E-Mails werden automatisch beantwortet mit dem Hinweis, dass die Post mit dem Versand von Paketen überlastet ist. Ein Hinweis im Internet, ein Formular zu benützen, ist nicht brauchbar, da das Formular nur für Paketdienst zuständig ist.

Ein Unternehmen, das sich so abschottet gegenüber seine Kunden, kann seine Serviceleistung nicht verbessern und kann seine Kunden nur verärgern.

Günter Schrottmeyer, 5350 Strobl