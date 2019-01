Probleme mit der Gebietskrankenkasse

Vor einem Jahr hatte ich Schmerzen im Schulter- und Lendenwirbelbereich und erhielt deshalb nach ärztlicher Verordnung und Beratung mit einer Kurärztin entsprechende therapeutische Behandlungen. Ich wohne im Grenzgebiet zu Oberösterreich und bin bei der Salzburger GKK versichert. Die Kurärztin in Bad Ischl (OÖ) wusste offensichtlich nicht, dass die von ihr verschriebenen Therapien, welche in Oberösterreich von der GKK bezahlt werden, von der Salzburger GKK nicht bezahlt werden. Ich musste daher die gesamten Kosten der Behandlungen selbst tragen - die Kostenerstattung wurde abgelehnt.

Vor Kurzem war ich in Niederösterreich zu Besuch und hatte Zahnschmerzen. Daher ging ich in Neunkirchen in das Zahnambulatorium der NÖGKK zur Behandlung. Leider konnte die Ecard der Salzburger GKK "nicht eingelesen" werden. Ich musste die Kosten dieser Behandlung und die verschriebenen Medikamente selbst bezahlen. Laut Auskunft der Mitarbeiterin hatte man schon früher Probleme mit Ecard der Salzburger GKK.

Meiner Meinung nach sollte die GKK österreichweit für die Versicherten gute und gleiche Leistungen anbieten und somit die Kriterien für die Erstattung von Therapiekosten österreichweit gleich und für Ärzte verständlich sein! Es ist für mich nicht einzusehen dass ich als Versicherter Kosten für Behandlungen tragen muss, welche durch Unwissenheit von Ärzten oder internen Problemen mit Verrechnung zwischen den Bundesländer entstehen!

Vor einiger Zeit hat im Radio Salzburg der Obmann der Salzburger GKK stolz verkündet dass ein Überschuss erwirtschaftet wurde.

Daher bitte raschest Krankenkassen zusammenlegen, Leistungen auf hohem Niveau vereinheitlichen und nicht durch Chaos Behandlungskosten auf die Versicherten abzuwälzen um Überschüsse zu erwirtschaften!!!



Franz Hartl, 5342 Strobl