Probleme mit der Handy-Signatur

Werde ich jemals zu einer Handy-Signatur kommen? Ich bezweifle es wirklich. Sowohl meine Frau als ich waren bereits zwei Mal bei einer Zertifizierungsstelle vor Ort, beide male funktionierte das "System" nicht und wir wurden gebeten ein anderes Mal zu kommen. Nun, einige Monate später benötige ich wieder einmal die Signatur. Also probieren wir beide über Finanz-Online unser Glück und fordern den Aktivierungscode an, der per Einschreiben kommt. "Sie müssen nur unter https://www.handy-signatur.at/aktivierung ..." Denkste. Es kommt eine Fehlermeldung ohne Erklärung dazu. Ich klicke also auf Support und bekomme eine Meldung, dass ich nicht berechtigt bin, diese Seite anzuzeigen. Ok? Also frage ich Google und ich merke, dass sich viele verärgerte (Nicht-) Nutzer ebenfalls durch die Foren im Web plagen. Nach rund einer halben Stunde gebe ich auf und greife zum Hörer einer Nummer, die ich ausfindig mache. Doch mit meiner Anfrage kann man mir nicht weiterhelfen. Da müsse ich den technischen Support anrufen - wie die Nummer dafür ist - keine Auskunft. Ich möchte nun bei Finanz-Online sehen, ob hier ein Hinweis auf die Fehlermeldung zu finden ist, nur dass ich dort plötzlich auch gesperrt bin. Also schmeiße ich den heute per RSa-Brief zugestellten Zettel mit dem Aktivierungscode in den Kachelofen und warte, ob es in ein paar Monaten vielleicht alles besser läuft. Meine Frau meint nur: Jetzt haben wir beide studiert, aber die Handy-Signatur schaffen wir nicht zu aktivieren.



Prof. Dr. Roman Egger, 5101 Bergheim