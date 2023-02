Probleme mit Gutschein für Energiekostenausgleich

Im November 2022 reichte ich den Gutschein für den Energiekostenausgleich im Wert von 150 Euro ordnungsgemäß ausgefüllt online ein. Durch Eingabe der Gutscheinnummer kann man den Status der Einreichung prüfen und so konnte ich sofort feststellen, dass der Antrag korrekt eingereicht war. Am 24. Jänner 2023 erhielt ich ein "noreply"-E-Mail-Schreiben des BMF mit der Mitteilung, dass die Daten auf dem mit meiner Gutscheinnummer eingereichten EKA-Antrag falsch wären, in Klammern wies man auf Tippfehler als Möglichkeit hin, oder als andere Fehlerquelle, dass der Einreicher (also ich) an der Adresse keinen Hauptwohnsitz hätte.

Als Lösung wurde angeboten: Den Gutschein noch einmal einzureichen, oder einen neuen Gutschein anzufordern, was unter der angegebenen Hotline mit der Nummer 050 233 798 möglich wäre, weitere Informationen erhalte man auf der Homepage. Auf dieser werden die unterschiedlichsten Szenarien geschildert, was mit dem Antrag passieren könne und welche Lösung es dazu gebe, allerdings enden alle Lösungen bei der Hotline 050 233 798.

Mein Gutschein war völlig fehlerfrei ausgefüllt. Daher wollte ich ihn nicht noch einmal einreichen, ohne zu klären, warum er zurückgewiesen worden ist. Die Möglichkeit einer schriftlichen Kontaktaufnahme gibt es nicht und sonst eben nur die Hotline für alle Anliegen, also auch für die Bestellung eines neuen Gutscheins. Bei jeder Erwähnung der Telefonnummer wird auf voraussichtlich längere Wartezeiten hingewiesen. Von Wartezeiten kann aber gar keine Rede sein. Vielmehr erhält man fast ohne Wartezeit die Nachricht, dass die Nummer derzeit überlastet wäre und man später wieder anrufen möge, daraufhin wird der Anruf beendet, oder man erfährt, dass man außerhalb der "Hotlinezeiten" anrufe. Seit mehr als zehn Tagen versuche ich jetzt die Hotline zu erreichen, bislang habe ich noch nicht einmal eine Warteschleife erreicht.

Die Zurückweisung meines Antrags trotz korrekter Angaben hat circa zwei Monate gedauert, also kann das bei einer neuerlichen Einreichung trotz korrekter Angaben wieder passieren. Es wird aber mehrmals darauf hingewiesen, dass Einreichungen nach dem 31. März 2023 nicht mehr beachtet werden. Ich gehe daher mittlerweile davon aus, dass ich den Energiekostenausgleich nicht erhalten werde, da meine Einreichung jetzt schon korrekt war und dennoch zurückgewiesen wurde, ich kann aber nur die selben Daten wieder einreichen. Warum sie bei neuerlicher Einreichung als richtig behandelt werden sollten, kann ich nicht klären, weil Auskunft, wo das Problem liegt, erhalte ich nur über die Hotline. Antwort auf die Frage, ob ich einen neuen Gutschein einreichen soll, Hotline. Antrag für einen neuen Gutschein, Hotline. Jegliche andere Auskunft, Hotline. Ach ja, und allfällige Beschwerden richtet man, richtig, an die Hotline. Ich habe im Freundeskreis diese Geschichte erzählt und kenne mittlerweile vier Personen, deren Anträge auch zurückgewiesen wurden, obwohl sie völlig korrekt ausgefüllt waren. So kann man den Energiekostenausgleich natürlich auch möglichst gering halten. Irgendwann werden wir dann aus den Medien erfahren, dass wesentlich weniger Berechtigte den Energiekostenausgleich in Anspruch genommen hätten, als erwartet und dass man von Seiten der Verantwortlichen darüber sehr überrascht wäre. Ach was! Ein Schelm, der Böses dabei denkt!





Dr. Petra Patzelt, 5020 Salzburg