Problemlösung spielt untergeordnete Rolle

Eindrucksvoll bestätigt inbesonders unser Landeshauptmann, nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben und damit einen massiven Vertrauensverlust in Kauf zu nehmen. Da wird also ein Gesetz, in diesem Fall die Impfpflicht, beschlossen mit dem Zusatz der permanenten Evaluierung durch Experten, die mit der aktuellen Einschätzung der Situation beauftragt werden. Die dafür nötige Kommission ist noch nicht gebildet, eine lautstarke Minderheit protestiert gegen das Gesetz und zahlreiche um ihre Popularität ringende Landespolitiker ändern willfährig ihre Position. Politiker, die den Machterhalt ihrer Partei vor das Allgemeinwohl stellen, zu Angriffen ihrer Parteispitze auf die Justiz keinerlei Kritik üben, übelste Chatinhalte verharmlosen, Wissenschaftler mit ihren fundierten Warnungen lächerlich machen und letztlich selbst beschlossene Gesetze samt der vorgesehenen Evaluierung in Frage stellen, sie lassen Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Politiker aufkommen. Wer Machterhalt und Stimmenmaximierung als oberstes Ziel hat, für den spielen Problemlösungen, Gemeinwohl und Demokratie eine untergeordnete Rolle. Und diese Problematik wird immer deutlich sichtbarer, der kommende Untersuchungsausschuss wird uns dies noch deutlich vor Augen führen.





Fritz Weyrich, 5302 Henndorf