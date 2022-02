Projekt gegen jede Vernunft muss gestoppt werden

Man hört seit längerer Zeit in allen Medien und Diskussionen, dass das Zubetonieren/Versiegeln mit den folgenden Problemen (Wasser, Umweltschutz, Verschandelung, Verkehr) so weit wie möglich verhindert werden soll.

Das noch unverbaute Areal in Bruck zwischen dem Zubringer B311, Pinzgauer Bundesstraße, der Salzachuferstraße Richtung Kaprun und dem kürzlich errichteten Hochwasserschutzdamm im Gesamtausmaß von rund 14,5 ha (145.000 m² = ca. 25

Fußballfelder!) soll einer betrieblichen Nutzung zugeführt werden (bis zu

200 Betriebsansiedlungen geplant).

Vor einiger Zeit haben dazu Vermessungsarbeiten und Baugrunderkundungen stattgefunden. Auf Basis dieser Ergebnisse folgen die weiteren Planungen und die Gesamtkonzeption des "Betriebe Park Bruck West".

Zum Entsetzen der Bevölkerung (diese wurde bis jetzt nicht informiert) wird sich der ohnehin schon immense Verkehr im Zentrum des Pinzgaus (Maximarkt, Kino, Lagerhaus, Hofer usw.) noch deutlich erhöhen. Dazu baut man dann riesige Umfahrungen (Schüttdorf) um Millionenbeträge mit der Vorgabe, den Verkehrsfluss zu erhöhen.

Mit solchen Bauvorhaben gegen jede Vernunft und jeden Zukunftsgedanken werden alle Vorgaben gegen die Klimaerwärmung missachtet. Dieses Projekt gehört sofort gestoppt. Man kann nur hoffen, dass der eine oder andere Bauer das Grundstück nicht verkauft.



Wolfgang Deisenberger, 5671 Bruck a. d. Glstr.