Projekt in Mittersill - ein Skandal

Wenn man das alles liest, was sich so im Laufe der letzten Jahre im Bereich des "Millionärsprojekts" in Mittersill getan hat, so muss man bedauerlicherweise feststellen, dass bei der Entwicklung dieser bizarren Zweitwohnungsanlage so ziemlich alle Behörden bei der Genehmigung dieses Projekts erbärmlich versagt haben. Von der Ebene der lokalen Gemeindevertreter über die Bezirksbehörde bis zur Genehmigung des Landes hatten "unsere" verantwortlichen und gewählten Abgeordneten nichts gegen ein derart absurdes Bauvorhaben im Grünland einzuwenden.

Kein Wunder, wenn auf einer derartigen Bewusstseinsebene unserer "Volksvertreter" die Zerstörung des grandiosen Erscheinungsbildes unserer Heimat immer weiter fortschreitet.

Arch. Dipl.-Ing. Gert Cziharz

5020 Salzburg

