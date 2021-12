Projekt "Mönchsberggarage" ist überholt

Liebe Mönchsberggaragen-Bauer! Nehmen Sie sich ein Beispiel an unserer Umweltministerin Gewessler und stoppen Sie dieses unsägliche Projekt "Mönchsberggarage". Hören Sie auf mit Projekten, die vor Jahrzehnten geplant

worden sind und in der heutigen Zeit keine Berechtigung mehr haben. Mehr

Parkplätze in der Stadt heißt mehr Verkehr und damit schlechtere Lebensqualität für die Bewohner von Salzburg. Ganz abgesehen auch von der Zerstörung des Naherholungsgebiets Krauthügel. Solche Projekte führen uns geradewegs in die "Steinzeit".





Peter Denifl, 5020 Salzburg