Projekt Windsfeld will Anforderungen des Naturschutzes gerecht werden

Zum Leserbrief "Birk- und Auerhühner werden vertrieben" vom 15. 11. 2021 (online):

Frau Hemma Gressel von BirdLife Salzburg hat an dieser Stelle ihre Befürchtungen bezüglich nachteiliger Auswirkungen eines Windkraftvorhabens auf dem Windsfeld auf Raufußhühner, insbesondere auf das Birkhuhn, vorgebracht. Uns als Betreiberteam dieses Vorhabens ist es ein Anliegen, unsere Sicht dieses Themas entgegenzuhalten. Denn gleichgültig, so viel vorweg, ist auch uns der Schutz der Raufußhühner keineswegs - und das nicht nur deswegen, weil die Aspekte des Natur- und Artenschutzes im Bewilligungsverfahren des Windparkprojektes behördlich streng geprüft werden.

Das Birkhuhn, auf das die Leserbriefschreiberin in erster Linie eingeht, ist in der Salzburger Roten Liste, die von anerkannten Vogelexperten/-innen erstellt wurde, für das Bundesland erfreulicherweise als ungefährdet eingestuft. Auf nationaler Ebene weist das Birkhuhn nach dem von BirdLife selbst erstellten Bericht Österreichs an die Europäische Kommission über den Erhaltungszustand unserer Vogelwelt aktuell einen stabilen Bestands- und Arealtrend auf, der österreichische Bestand wird nach dieser Quelle mit 22.000 bis 32.000 balzenden Hähnen eingeschätzt. Das Birkhuhn unterliegt also glücklicherweise keiner Bestandsgefährung, ganz zu schweigen von einem absehbaren Aussterberisiko, wie es Frau Gressel in den Raum stellt. Ebenso ist das auf dem Windsfeld vorkommende Alpenschneehuhn in allen Alpinregionen Salzburgs häufig und wie das Birkhuhn ungefährdet. Das Auerhuhn, dessen Vertreibung Frau Gressel nach dem Titel ihres Leserbriefs ebenfalls befürchtet, kommt, wie umfangreiche Vogelkartierungen durch ein Fachbüro gezeigt haben, im Einflussbereich der geplanten Windkraftanlagen gar nicht vor.

Einflüsse von Windenergieanlagen auf Raufußhühner wurden in den letzten Jahren umfassend aufgearbeitet und in Fachkreisen kontroversiell diskutiert. Der diesbezügliche Wissensstand stellt sich allerdings wesentlich differenzierter dar, als dies von NGO (und so auch von Frau Gressel) in der Regel kommuniziert wird. Die Erfordernisse des Raufußhuhnschutzes fließen in das Bewilligungsverfahren für einen Windpark auf dem Windsfeld als wichtiges Thema ein und werden im Bewilligungsfall zur Durchführung angemessener Maßnahmen der Vermeidung, des Ausgleichs und der Beweissicherung führen, die den lokalen Fortbestand der Hühner sicherstellen. Hierzu zählen Verbesserungen bisher eingeschränkt geeigneter Lebensräume im Projektumfeld und die Kontrastfärbung der Anlagenmasten zur wirksamen Vermeidung von Kollisionen. Denn nur Anlagen mit nebelgrauen, nicht kontrastgefärbten Masten stellen jenes Kollisionsrisiko für Raufußhühner dar, das Frau Gressel anspricht.

Niemand, auch nicht wir als Betreiber eines Windparks, möchte den Raufußhuhnbeständen und anderen Naturschutzgütern in Salzburgs Bergwelt Schaden zufügen. Die Klimaschutzbestrebungen, die hinter der verstärkten Nutzung der Windenergie stehen, sind letztlich auch Bestrebungen zum Schutz der alpinen Tierwelt, deren Lebensräume durch den fortschreitenden Klimawandel zunehmend eingeengt werden. Den Anforderungen des Naturschutzes auf allen Linien, so auch hinsichtlich des Raufußhuhnschutzes, gerecht zu werden, steht bei den gegenwärtigen Vorarbeiten für ein Windparkprojekt auf dem Windsfeld voll im Fokus der Aufmerksamkeit. Die artenschutzrechtliche Beurteilung wird von den jeweils zuständigen behördlichen Instanzen vor dem gegebenen rechtlichen Hintergrund vorzunehmen sein. Pauschale und allzu alarmistische Annahmen müssen dabei als wenig hilfreich zurückgewiesen werden.

Gerne präsentieren wir Frau Gressel zeitnah unsere gutachterlichen Erhebungen, um hier einen inhaltlichen Diskurs mit Augenmaß zu pflegen, so sie ein Interesse hat.







Marcus Scherer, Windsfeld GmbH, 5550 Radstadt