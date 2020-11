Dieser Begriff taucht in letzter Zeit immer öfter in den Medien auf, meist in Verbindung mit dem Schließen derselben durch klobige, schuhschachtelförmige Neubauten. Nie wird dabei der Verlust von Wiesen beklagt, was in Zeiten des Klimawandels einigermaßen erstaunt. Aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir die Europameister in der Bodenversiegelung sind. Was die Bauträger

sicher freut.





Otto Naderer, 5110 Oberndorf